Рианчо: «Глушаков — плохой и токсичный человек, таким людям не место среди тренеров»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова, ранее заявившего о намерении возглавить московскую команду после окончания игровой карьеры.

Рианчо назвал Глушакова плохим и токсичным человеком, которому нет места среди тренеров.

«Тренер должен быть очень подготовленным, образованным, профессиональным и честным. И главное, что он должен быть примером жизни в обществе! А такого человека, как Глушаков, я не могу представить вообще нигде», — приводит слова Рианчо Sport24.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе «красно-белых» полузащитник успел выиграть чемпионат России и стать обладателем Суперкубка страны. В настоящий момент 36-летний футболист защищает цвета «Пари НН».