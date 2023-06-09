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Рианчо: «Глушаков — плохой и токсичный человек, таким людям не место среди тренеров»

09 Июня 2023 • 15:25 Комментировать
Пари НН
...
Родина Москва
Через 22 ч. 42 мин.

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на слова экс-полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова, ранее заявившего о намерении возглавить московскую команду после окончания игровой карьеры.  

Рианчо назвал Глушакова плохим и токсичным человеком, которому нет места среди тренеров.

«Тренер должен быть очень подготовленным, образованным, профессиональным и честным. И главное, что он должен быть примером жизни в обществе! А такого человека, как Глушаков, я не могу представить вообще нигде», — приводит слова Рианчо Sport24.

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе «красно-белых» полузащитник успел выиграть чемпионат России и стать обладателем Суперкубка страны. В настоящий момент 36-летний футболист защищает цвета «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Рауль Рианчо Пари НН
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