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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: «У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство в РПЛ»

09 Июня 2023 • 13:30 Комментировать
Пари НН
...
Родина Москва
10.06 14:30

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России.

Напомним, победителем минувшего розыгрыша РПЛ стал санкт-петербургский «Зенит». Эта вершина покорилась «сине-бело-голубым» уже в пятый раз подряд.

«У них хорошие легионеры, которые дают результат на поле — вот и вся разница между ними и другими командами. Давайте смотреть объективно: у «Зенита» нет конкурентов за чемпионство в РПЛ», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В 30 матчах минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» набрал 70 очков, опередив своего ближайшего преследователя ЦСКА на 12 баллов. Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до петербуржцев остаётся московский «Локомотив».  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Денис Глушаков Пари НН
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