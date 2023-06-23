Глушаков: «Зачем этот ВАР придумали? Судьи иногда сами путаются из-за трактовок»

Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением об уровне судейства в России.

Футболист раскритиковал систему ВАР, отметив, что видеопросмотры игровых эпизодов лишь запутывают судей, а не помогают им. По мнению Глушакова, футбол в России обсуждается меньше, чем судейство.

«Зачем этот ВАР придумали? Ещё хуже сделали, мне кажется. Игра останавливается, эти ошибки... По-моему, судьи иногда сами путаются из-за трактовок», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Глушаков провёл за «Пари НН» девять матчей и забил один гол. 19 июня было официально объявлено об уходе опытного полузащитника из нижегородского клуба.