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Глушаков: «Зачем этот ВАР придумали? Судьи иногда сами путаются из-за трактовок»

23 Июня 2023 • 11:28 Комментировать
Пари НН
0:2
Родина Москва
окончен

Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением об уровне судейства в России.

Футболист раскритиковал систему ВАР, отметив, что видеопросмотры игровых эпизодов лишь запутывают судей, а не помогают им. По мнению Глушакова, футбол в России обсуждается меньше, чем судейство.

«Зачем этот ВАР придумали? Ещё хуже сделали, мне кажется. Игра останавливается, эти ошибки... По-моему, судьи иногда сами путаются из-за трактовок», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Глушаков провёл за «Пари НН» девять матчей и забил один гол. 19 июня было официально объявлено об уходе опытного полузащитника из нижегородского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков
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