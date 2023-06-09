Майга: «Юран не ругается матом»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга рассказал о личных качествах главного тренера нижегородцев Сергея Юрана. Отметим, что российский специалист пришёл в команду уже по ходу весеннего отрезка чемпионата. В первой части сезона коллективом руководил Михаил Галактионов, затем на короткий промежуток времени его пост занял Артём Горлов, которого сменил Юран.

«Сергей Юран всегда спокоен. Ругается ли он матом? Нет», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Напомним, завтра, 10 июня, нижегородцы сразятся с московской «Родиной» в ответном матче за право выступления в Российской премьер-лиге. Первое противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу команды Юрана.