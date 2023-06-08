«Локомотив» не выходил на меня» — Рыбчинский

Полузащитник «Пари НН» Дмитрий Рыбчинский поделился комментарием о своём будущем. Напомним, минувший сезон РПЛ футболист провел в нижегородском клубе на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Локомотиву».

«Еще ничего не знаю о своем будущем. 10 июня пройдет ответная игра с «Родиной», а там посмотрим, будем решать. На данный момент «Локомотив» не выходил на меня», — приводит слова Рыбчинского «Спорт-Экспресс».

За «Пари НН» 24-летний футболист провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором двух ассистов.

Напомним, в первой переходной игре «Пари НН» разгромил «Родину» со счетом 3:0, ответный поединок состоится 10 июня.