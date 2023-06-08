Севикян: «Обрадуюсь, если поступит предложение о смене спортивного гражданства»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян рассказал о своей самоидентификации. Отметим, что 21-летний спортсмен родился в Москве и принимал участие в матчах молодёжной сборной России. Также Эдгар вызывался в юношескую российскую национальную командую.

«Всегда говорил, что считаю себя армянином. Если поступит предложение о смене спортивного гражданства, буду рад», - цитирует Севикяна «Рб Спорт».

Севикян – воспитанник испанского «Леванте» и московского «Локомотива». На взрослом уровне он выступал за основной состав «Леванте» и за дубль команды «Атлетико Леванте». В 2022 году игрок оказался в «Пари НН».