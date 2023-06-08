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Севикян: «Обрадуюсь, если поступит предложение о смене спортивного гражданства»

08 Июня 2023 • 10:37 Комментировать
Пари НН
...
Родина Москва
10.06 14:30

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян рассказал о своей самоидентификации. Отметим, что 21-летний спортсмен родился в Москве и принимал участие в матчах молодёжной сборной России. Также Эдгар вызывался в юношескую российскую национальную командую.

«Всегда говорил, что считаю себя армянином. Если поступит предложение о смене спортивного гражданства, буду рад», - цитирует Севикяна «Рб Спорт».

Севикян – воспитанник испанского «Леванте» и московского «Локомотива». На взрослом уровне он выступал за основной состав «Леванте» и за дубль команды «Атлетико Леванте». В 2022 году игрок оказался в «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Эдгар Севикян Пари НН
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