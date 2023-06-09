Жигулёв — о Юране: «Он сильный мотиватор, сплотил нашу команду»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв поделился мнением о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

Напомним, что сейчас «Пари НН» проводит стыковые матчи с московской «Родиной» за право остаться в Премьер-лиге. Жигулёв выразил уверенность в том, что нижегородцам удастся сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Как тренер — самое важное, он сильный мотиватор, сплотил нашу команду. Последние игры показали, как мы добавили в физике, и пошёл результат. Конечно, мы верим в своё сохранение в РПЛ», — цитирует Жигулёва Sport24.

Первый матч между «Пари НН» и «Родиной» завершился уверенной победой нижегородцев со счётом 3:0. Ответная встреча этих команд состоится 10 июня. Начало — в 14:30 по московскому времени.