Артур Нигматуллин — о поражении от «Родины»: Главное, что «Пари НН» остался в РПЛ

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился комментарием после матча с «Родиной». Вторая переходная встреча завершилась победой московской команды со счетом 2:0, однако первая игра осталась за нижегородцами (3:0).

«Не знаю, почему сегодня показали такой результат. Может где‑то в подсознании была расслабленность. Главное, что решили задачу и сохранили прописку в РПЛ», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне вратарь принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 39 голов и семь раз сыграл «на ноль».

В эти минуты проходит еще одна стыковая встреча, в которой «Факел» принимает «Енисей». Портал LiveResult проводит текстовую трансляцию матча.