Чистяков: «Никто из руководства не говорил со мной про уход»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отреагировал на информацию о готовящемся переходе в другой российский клуб. Отметим, что недавно игрок стал чемпионом России в составе петербургского клуба.

«Я игрок «Зенита». Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода», - цитирует Чистякова «Чемпионат».

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что уход Чистякова из «Зенита» в летнее трансферное окно маловероятен. Напомним, в минувшем сезоне Дмитрий Чистяков принял участие в 23 матчах Российской премьер-лиги. В них он не отметился результативными действиями. Действующий контракт между игроком и клубом действует до 2025 года.