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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чистяков: «Никто из руководства не говорил со мной про уход»

08 Июня 2023 • 10:23 Комментировать
Пари НН
...
Родина Москва
10.06 14:30

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отреагировал на информацию о готовящемся переходе в другой российский клуб. Отметим, что недавно игрок стал чемпионом России в составе петербургского клуба.

«Я игрок «Зенита». Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода», - цитирует Чистякова «Чемпионат».

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что уход Чистякова из «Зенита» в летнее трансферное окно маловероятен. Напомним, в минувшем сезоне Дмитрий Чистяков принял участие в 23 матчах Российской премьер-лиги. В них он не отметился результативными действиями. Действующий контракт между игроком и клубом действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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