Форвард «Родины» Калмыков поделился эмоциями после травмы Крижана

Форвард столичной «Родины» Амур Калмыков рассказал об эмоциях после эпизода с травмой одноклубника Мити Крижана.

«После момента с единоборством все за голову схватились. Как говорят, там открытый перелом руки, очень жутко выглядело», — рассказал нападающий коллектива Первой лиги в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что в концовке ответной стыковой встречи между «Пари НН» и «Родиной» Крижан упал после столкновения с футболистом соперника и влетел в рекламный баннер и был госпитализирован. Столичный клуб выиграл со счётом 2:0, однако уступил по сумме двух встреч и остался в Первой лиге.