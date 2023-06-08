Чистяков: «Может, буду коров в деревне держать после завершения карьеры»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал о планах после завершения карьеры игрока. Напомним, на сегодняшний день игроку 29 лет. Его контракт с «сине-бело-голубыми» действует до 2025 года.

«Не могу сказать, что вижу себя тренером. Может, помощником. Может, вообще уеду в деревню и буду коров держать», - цитирует Чистякова «Чемпионат».

Отметим, что на протяжении своей игровой карьеры Чистяков выступал за многие российские клубы. Так, он защищал цвета ярославского «Шинника», «Ростова», «Тамбова» и армянской «Мики». За свою карьеру Чистяков принял участие в 275 матчах национальных первенств, в которых отметился 12 голами и получил две красные карточки.