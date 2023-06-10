​Юран: «Приобрели хороший опыт»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий после поражения от «Родины» (0:2) в домашнем стыковом матче. Несмотря на плохой результат, нижегородцы сохранили место в Премьер-лиге, ведь в первой игре они победили на выезде со счётом 3:0.

«Футболисты, в том числе молодёжь, приобрели хороший опыт. Мы выполнили задачу, такие игры тоже случаются», - сказал Юран журналистам.

Рулевой «Пари НН» отметил, что на результат ответного матча повлиял быстрый пропущенный гол.

Добавим, что следующий чемпионат России стартует через шесть недель. Базовый день первого тура – 23 июля.