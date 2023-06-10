Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об ответном стыковом матче за право выступления в РПЛ между «Пари НН» и «Родиной».

- Как вам матч и итоги двухматчевого противостояния?

- «Родина» играла достойно и в первом стыковом матче. Особенно в первом тайме. Но тогда нижегородцы дожали соперника, забив три мяча. Поэтому можно сказать, что итоги противостояния были решены еще в первом матче. 3:0 – это большой запас. А сегодня я вообще не понял нижегородцев. Они посчитали, что после поражения 0:3 «Родина» приедет в разобранном состоянии. Ведь ей уже нечего ловить. Но «Родина» собралась. Руководители прекрасно подошли к этому вопросу: Парфёнов, Ковтун, Бесчастных сумели донести нужные мысли до футболистов.

- Как вам второй матч?

- Гости победили абсолютно заслуженно, они играли лучше. Тут чисто психология – недооценка соперника. Хозяева вышли играть не в полную силу. А если они не выкладываются полностью, то мастерства не хватает для того, чтобы победить на классе. В ФНЛ тоже играют обученные ребята. Они знают, как играть в футбол. Поэтому для нижегородцев хорошо, что дело не дошло до серии пенальти.

- Нижегородцы разочаровали вас во втором матче?

- Да. Они были уверены, что у соперника нет шансов. Тем более, «Родина» не ставила задачу повышения в классе. У нее и бюджета на это нет. Поэтому хозяева ждали футболистов, которые мыслями будут в отпуске.

- Для вас стало неожиданностью то, что гости приехали играть в футбол и биться, а не отгонять матч?

- Можно и так сказать. Да и хозяева оказались не мотивированы и не сконцентрированы. Как только это пропадает – появляются грубые ошибки и провалы. Значит, тренерский штаб недоработал в этом плане. Ведь вести в серии 3:0 и проиграть при своих болельщиках – это не здорово.

- Откуда у «Родины» взялась такая мотивация, если команда не ставила задачу повышения в классе?

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- Это престиж. После крупного поражения дома, видимо, руководство пообщалось с футболистами. В тренерском штабе собраны спартаковцы, которые привыкли к победам. Они решили закончить сезон достойно. «Родина» билась за свою честь, за свое имя.

- Было ли ощущение, что гости смогут довести дело до серии пенальти, или нижегородцы имели запас прочности?

- Серия пенальти вполне могла быть. Моменты у гостей были такие, что футболисты «Пари НН» начали нервничать и играть чуть ли не на отбой. Он понимали, что надо сохранить хотя бы этот счет.

- Если подводить итоги противостояния, нижегородцы по праву выиграли эту серию?

- Конечно. «Пари НН» имеет шикарный стадион, отличных болельщиков и все условия для футбола. Они обязаны были сохранить прописку. Просто случилась недооценка соперника и недонастрой.

- Нижегородцам требуется усиление состава, чтобы в следующем сезоне не оказаться в зонестыков или еще ниже?

- Усиливаться надо своими ребятами. Легионеры не нужны. Может быть, есть свои перспективные игроки. Никто не ставит перед «Пари НН» задачу выиграть чемпионат или взять медали. А для места в середине таблицы этого состава достаточно.

Елена Григорьевская