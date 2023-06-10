В «Пари НН» отреагировали на сохранение прописки в РПЛ

Спортивный директор нижегородского «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на то, что его клуб гарантированно выступит в РПЛ в следующем сезоне.

«Завершение сезона для нас положительное, мы остались в РПЛ. Весной мы упали в психологическую яму, повлияла тренерская чехарда. Слава богу, силы нашли и стыки выиграли», - цитирует Кудряшова «Матч ТВ».

Как добавил функционер, он надеется, что перед следующим сезоном нижегородцы усилятся и станут бороться за более высокие места.

Напомним, что по итогу 30 туров РПЛ нижегородцы завершили сезон на 13-м месте, набрав баллов столько же, сколько игр и сыграли – 30. В стыковых матчах команда Сергея Юрана обыграла столичную «Родину» - 3:2, учитывая оба противостояния.

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