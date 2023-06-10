«Родина» сотворила сенсацию в Нижнем Новгороде, но «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ

«Родина» и «Пари НН» сошлись в рамках плей-офф за право играть в РПЛ. Второй стыковой матч состоялся 10 июня на стадионе «Нижний Новгород».

«Пари НН» в первом матче разгромили «Родину», поэтому к домашней игре отнёсся не очень серьёзно. А зря, москвичи ведь совсем не думали сдаваться, даже 0:3 в домашней игре их не «травмировало». В первой же опасной атаке «Родина» заработала пенальти: Гордюшенко забросил мяч в район 11-метровой отметке, а там Илья Жигулёв слегка задел мяч рукой и был назначен пенальти.

Консультация затянулась, но через две минуты Тимошенко всё же пошёл бить пенальти. И не забил. Артур Нигматуллин у правой штанги мяч парировал, но сам же Иван подоспел на добивание – 0:1. Быстрый гол ещё сильнее приободрил «Родину», а вот «Пари НН» не торопился просыпаться. Вялое владение мячом и медленные атаки нижегородцев никак не намекали на ответный гол.

Зато «Родина» поймала кураж, в середине тайма забив второй гол. И это во второй опасной атаке. Дмитриев от углового флага навесил на линию вратарской площади, там Амур Калмыков перевисел Каккоева и пробил точно в ближний угол – 0:2. Запахло жаренным. «Пари НН» же даже инициативу забрать не мог. Игра разбилась на лоскуты, потому что почти в каждой атаке был жёсткий стык и завершалось всё паузой, выходом медицинской бригады. К первому тайму даже пришлось добавить пять минут.

Прошёл час игрового времени, когда «Пари НН» вроде прибрал инициативу к рукам. Однако ни опасных моментов, ни ударов в створ ворот у нижегородцев так и не было. А жесточайшие противостояния на каждом участке поля продолжались. Только в промежутке 10 минут медицинскую помощь получили Калмыков, Каккоев, Яковлев и Тимошенко. Естественно, речи об опасных моментах и не шло, команды были сосредоточены на борьбе.

На табло так и остался счёт первого тайма. «Родина» сотворила сенсацию, победила в Нижнем Новгороде, но двух забитых мячей не хватило. «Пари НН» смазал концовку сезона, но главную задачу выполнил – сохранил прописку в РПЛ.