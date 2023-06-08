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«Краснодар» интересуется полузащитником «Пари НН» Михайловым

08 Июня 2023 • 11:44 Комментировать
Пари НН
...
Родина Москва
10.06 14:30

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Пари НН» Ярославу Михайлову.

По информации Metaratings, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован наставник «быков» Владимир Ивич, который видит в Михайлове игрока, отлично соответствующего философии клуба. Также отмечается, что полузащитником интересуется «Динамо», однако пока московский клуб не вступал в переговоры по возможному трансферу.

В текущем сезоне Михайлов провёл за «Пари НН» 28 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 800 тысяч евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ярослав Михайлов Пари НН
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