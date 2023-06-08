«Краснодар» интересуется полузащитником «Пари НН» Михайловым

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Пари НН» Ярославу Михайлову.

По информации Metaratings, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован наставник «быков» Владимир Ивич, который видит в Михайлове игрока, отлично соответствующего философии клуба. Также отмечается, что полузащитником интересуется «Динамо», однако пока московский клуб не вступал в переговоры по возможному трансферу.

В текущем сезоне Михайлов провёл за «Пари НН» 28 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 800 тысяч евро.