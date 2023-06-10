Борис Игнатьев рассказал, почему сохранение «Пари НН» в РПЛ принесёт пользу лиге

Бывший советский футболист и тренер Борис Игнатьев оценил сохранение нижегородским «Пари НН» своего места в Премьер-лиге на будущий сезон. По мнению эксперта, нижегородцы имеют ряд инфраструктурных преимуществ перед московской «Родиной» - именно с этим клубом команда Сергея Юрана билась в стыковых матчах.

«Пари НН» в лиге – это гораздо лучше для РПЛ, нежели «Родина». Это команда из региона России с хорошими футбольными традициями. К тому же, стадион свой есть – у «Родины» практически нет ничего своего», - заявил Игнатьев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что противостояние «Пари НН» и «Родины» завершилось со счётом 3:2 по сумме двух встреч.