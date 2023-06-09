Глушаков оценил участие «Пари НН» в стыковых матчах

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков поделился эмоциями от участия нижегородцев в стыковых матчах. Напомним, в стыковых играх нижегородский клуб встречается с московской «Родиной».

«Не было никаких особенных мыслей, когда понял, что «Пари НН» будет играть в стыковых матчах. Подумал: «Придётся играть», - цитирует Глушакова «Чемпионат».

Отметим, что в первой игре команда Сергея Юрана на гостевом поле одержала разгромную победу со счётом 3:0. Ответная встреча пройдёт завтра, 10 июня, в Нижнем Новгороде. Раньше Глушаков выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».