Юран: «Обещание своё сдержал, это самое главное»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Родиной» (0:2).

- Насколько нервным получилось выполнение задачи?

- Я с самого начала, когда приходил в Нижний Новгород, обещал болельщикам, что я сохраню команду в РПЛ, поэтому обещание свое сдержал, это самое главное. Потому что нужно говорить откровенно: обещал - значит, нужно выполнять. В целом я доволен тем, что задачи решили. Я предупреждал, что особенно обманчиво, когда ты на выезде выигрываешь 3:0 и доезжаешь. Но я не могу сказать, что ребята не настраивались. И на базе видел, что полная концентрация была к этой игре. Конечно, хотелось закончить на хорошей ноте, выиграть и домашний матч. Через это нужно пройти, это большой опыт и парням, что есть такие игры. Это футбол. Непонятно мне по 11-метровому, потому что года 3-4, когда португалец возглавлял судейство, нас собирали, он заострял внимание, что это технический брак, чтобы мы не нервничали или что-то в этом плане. Не знаю, если ВАР позвал, наверное, он зачем-то зовет, и оно принималось так долго… В атаке это считается нарушением. Я не хочу говорить о судействе, но мне непонятно - отскок от бедра и попадает в руку, пенальти. Сколько я еврокубков смотрю, сборных, такие не ставят. Попали? Да. Быстрый мяч «Родина» забила. Появилась нервозность. Достаточно много молодых игроков, которые немножко занервничали в этом плане. Но ничего, прошли, это нам на пользу пойдет. В целом самый определяющий фактор - то, что решили задачу, то, что я обещал, я выполнил. Поэтому сейчас проанализируем и идем дальше.

- Сейчас отпуск. Когда команда собирается?

- План есть, 24-го мы собираемся, начинаем подготовку, но у меня есть ряд моментов, о которых я хотел бы понять. Я имею в виду по усилению команды. Будет ли оно, не будет ли оно. Отсюда, это основной фактор, буду принимать решение, буду продолжать работать или буду в другой команде. Это все нужно переварить, с руководством встретиться. Основной аспект, я понимаю, все отталкиваются от бюджета, и никто не просит суперфутболистов, но очевидно, что команда нуждается в квалифицированных футболистах, в усилении, чтобы на следующий год не мучиться. Я уже буду по ходу принимать решение. Самое главное, что я обещание сдержал, а дальнейшее будем смотреть.

Хочу поблагодарить болельщиков, сказать им большое спасибо, они молодцы, поддерживали, в частности меня и команду. Были неудачные игры, были на это свои причины, сейчас не хочу вдаваться. Парни слушали, слышали и выполняли. Я им сказал то же самое, что и болельщикам, что всё будет хорошо, команда останется в РПЛ, только надо слушать и слышать, выполнять это на поле.

- Когда вы примете решение о своем будущем?

- Мне нужно сейчас отойти немножко, потому что я два месяца жил на базе вместе со своим тренерским штабом. Когда есть такая задача, нужно сконцентрироваться. Здесь было сложнее, чем с «Химками» в прошлом году, когда у нас было пять очков от зоны переходных матчей, но здесь сложнее, так как команда после зимнего сбора не то, что в нулях, а в минусах была в физическом состоянии. Поэтому по ходу нужно было поймать вот эту середину, в физическом плане подтягивать и стабилизировать состав. В течение недели я определюсь, это серьезные вещи, я всегда отношусь не виртуально, а реально, поэтому надо смотреть на реальные вещи.