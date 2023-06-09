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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «У «Родины» почти нет шансов, а «Енисею» нужно надеяться на удачу» эксклюзив

09 Июня 2023 • 18:20 Комментировать
Пари НН
...
Родина Москва
Через 19 ч. 44 мин.

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об ответных переходных матчах.

- В переходных матчах для вас еще осталась какая-то интрига?

- Более-менее все уже понятно. Особенно это касается «Пари НН» и «Родины». Там и счет крупный, и нижегородцы будут играть у себя дома. Поэтому у «Родины» почти нет шансов.

- А в первой паре?

- Там хоть какая-то интрига еще сохраняется, потому что счет минимальный. Тем более, матч проходил в зале, и «Факелу» было объективно тяжело проявится в полную силу. Хотя все равно было видно, что воронежцы на голову сильнее соперника. А если учесть, что «Факел» - команда домашняя, которая в родных стенах играет лучше, чем на выезде, то шансы «Енисея» тоже невелики, как и у «Родины».

- Как бы вы оценили шансы «Енисея», которые все-таки не выглядят безнадежными?

- Всегда надо оставлять какие-то шансы любой команде. У «Енисея» я бы их назвал минимальными.

- В чем видите эти шансы?

- В удаче, которая может помочь команде. Нужно использовать свои моменты по максимуму, не разбазаривать их. И что-то создать впереди. Но необходимо учесть сопротивление «Факела», который играет дома активно и агрессивно. Мы помним, что в Воронеже «Зенит» не смог выиграть. Тогда счет был 1:1.

- «Енисей» вам больше понравился в противостоянии с «Факелом», чем «Родина» с «Пари НН»?

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- Первый тайм «Родины» мне тоже понравился. Были неплохие моменты, и явного преимущества у «Пари НН» не было. «Родина» даже где-то его переигрывала в первом тайме, при том, что пропустила. Но все равно у нее были моменты, подходы. А второй тайм уже все расставил по своим местам. Класс и уровень футболистов сказался. Поэтому матчи получились разные, и определить, кто был интереснее сложно. Хотя и в «Енисее» есть очень хорошие, интересные футболисты. Техничные. Они пытаются играть в футбол. Там есть любопытные вещи и ходы.

- Как вообще оцените уровень этих клубов ФНЛ? Насколько они были бы конкурентоспособны в Премьер-лиге?

- Им было бы очень тяжело. Есть команды из ФНЛ, которые сейчас выигрывают в Премьер-лиге. Они оказались там не случайно. Но если бы «Енисей» или «Родина» при удачном стечении обстоятельств оказались в РПЛ, им бы требовалось глобальное усиление.

- Чтобы не повторить судьбу «Торпедо»?

- Да-да. Очень хороший пример перед глазами. Но здесь, наверное, дела еще хуже, чем с «Торпедо», если говорить о составе и конкурентоспособности в Премьер-лиге. Даже «При НН» и «Факел», которые весь сезон борются за выживание в РПЛ, выглядят намного сильнее «Родины» и «Енисея» и по уровню игры, и по организации, и по футболистам.

- То есть «Енисей» и «Родина» не готовы к РПЛ, если бы туда вышли?

- Для меня вообще загадка, почему не дали играть «Алании», а «Родину» с таким стадионом допустили. Простой болельщик сразу видит контраст и задает вопрос, как с таким стадионом пустят в РПЛ? «Енисей», наверное, в большей степени готов, но играть в зале тоже никто не позволит. Вроде бы обещают построить стадион, но надо его увидеть и понять, подойдет ли он под Премьер-лигу. Поэтому на данный момент я бы не сказал, что «Енисей» готов к РПЛ.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Балахнин Енисей Родина Москва Пари НН
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ПАРИ НН РОДИНА МОСКВА
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