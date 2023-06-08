Майга — о Юране: «Грамотный человек, спокойный и уверенный»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга высказался о победе над «Родиной» (3:0) в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ.

По словам 28-летнего малийца, несмотря на не самый удачный первый тайм в исполнении нижегородцев, наставник команды Сергей Юран сохранял спокойствие и матом в перерыве не ругался.

«Он грамотный человек, спокойный и уверенный. Сказал: парни, просыпайтесь, они имеют много моментов, которых не должно быть. В первом тайме «Родина» хорошо играла, во втором у нас было три замены, это поменяло игру», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Ответная встреча между «Пари НН» и «Родиной» состоится в субботу, 10 июня. Начало игры запланировано на 14:30 по московскому времени.