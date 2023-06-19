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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Родины» Парфёнов: «Считаю, что «Спартак» упустил второе место»

19 Июня 2023 • 14:22 Комментировать
Пари НН
0:2
Родина Москва
окончен

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о выступлениях «Спартака» в минувшем розыгрыше РПЛ.

Напомним, «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 проведённых матчах. По мнению Парфёнова, ранее выступавшего за московский клуб, «Спартак» имел все шансы оказаться на одну строчку выше, но упустил серебряные медали.

«Считаю, что команда упустила второе место. Она шла на нём, да и отставание от «Зенита» в какой-то момент сократилось, хотя, понятно, что на дистанции клуб из Санкт-Петербурга сильнее. Надеюсь, что наступит время, когда «Спартак» будет бороться за золото», — цитирует Парфёнова Bobsoccer.ru.

Специалист считает, что весной «Спартаку» не хватило стабильности — как по составу, так и по игре. По словам Парфёнова, «красно-белые» часто меняли сочетания футболистов.

Отметим, что в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году. В позапрошлом же сезоне «красно-белым» удалось завоевать Кубок страны.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Парфёнов Родина Москва
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