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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Пари НН» похвалили Юрана

10 Июня 2023 • 17:06 Комментировать
Пари НН
0:2
Родина Москва
окончен

«Пари НН» провалил домашний стыковой матч против «Родины» (поражение 0:2), но всё же сохранил место в Премьер-лиге за счёт крупной победы в первой игре на выезде (3:0). Комментарий по поводу результата дал Игорь Кудряшов, который занимает должность спортивного директора нижегородского клуба.

«Эмоции только положительные. Смогли сохранить место в РПЛ. Юран выполнил свою задачу, все молодцы. Немного разочарованы самой сегодняшней игрой, но главное, что остались в РПЛ», - высказался Кудряшов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Игорь Кудряшов Пари НН
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