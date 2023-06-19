Парфёнов рассказал, за счёт чего «Родине» удалось добиться прогресса в весенней части сезона

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о выступлениях своей команды в завершившемся сезоне.

Напомним, «Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги и сумела пробиться в стыковые матчи за право выступать в РПЛ, где московская команда по сумме двух встреч уступила «Пари НН» (2:3).

Парфёнов считает, что успешные выступления «Родины» в весенней части сезона связаны не только с зимними усилениями состава, но и с той работой, которую команда проделала в ОАЭ по ходу зимнего перерыва.

«Новички сразу влились в коллектив и стали соответствовать требованиям, которые мы предъявляем к команде. Помимо этого, была проделана огромная работа и тренерами, и медицинским штабом. Мы провели хорошие сборы в ОАЭ. В команде сложилась реально дружеская атмосфера», — цитирует Парфёнова Bobsoccer.ru.

Следующий розыгрыш Первой лиги стартует в июле. Действующим победителем турнира является казанский «Рубин», который в новом сезоне сыграет в РПЛ. «Родина» же пока таких успехов не добивалась.