«Пари НН» - «Родина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В ответном стыковом матче за право играть в Премьер-лиге встречаются «Пари НН» и «Родина».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Родина Москва
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Михайлов Ярослав•Жигулёв Илья•Рыбчинский Дмитрий•Сулейманов Тимур•Севикян Эдгар
Айдаров Сергей•Байтуков Руслан•Кризан Митя•Плиев Заурбек•Колесниченко Кирилл•Дмитриев Олег•Вачхольз Весли Ната•Фищенко Руслан•Гордюшенко Астемир•Калмыков Амур•Тимошенко Иван
10 июня. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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