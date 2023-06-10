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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Родины» Калмыков рассказал о целях на следующий сезон

10 Июня 2023 • 19:16 Комментировать
Пари НН
0:2
Родина Москва
окончен

Форвард московской «Родины» Амур Калмыков рассказал о целях клуба на следующий сезон Первой лиги.

«Призы в Первой лиге, думаю, никому не важны. Важно выходить. Четвертое место, третье место это тоже призы, но не дают права выступить в Премьер-лиге. Поэтому первое-второе место и РПЛ», — заявил нападающий, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, «Родина» доказала, что способна конкурировать с более сильными клубами. Также Калмыков отдельно высказался о наставнике команды Дмитрии Парфёнове, выделив его требовательность и умение доносить информацию.

Напомним, что «Родина» уступила «Пари НН» по сумме двух стыковых матчей со счётом 2:3 и осталась в Первой лиге на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Амур Калмыков Родина Москва
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