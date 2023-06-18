Первый тренер Глушакова: «Если Денис пойдёт в тренеры, то Россия получит отличного специалиста»

Погос Галстян, первый тренер полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова, поделился мнением о тренерских перспективах 36-летнего футболиста.

Ранее Глушаков заявил о своём желании возглавить «Спартак» после окончания игровой карьеры. Галстян отметил превосходное футбольное мышление своего бывшего подопечного, которое поможет ему стать отличным специалистом.

«Могу всех заверить, что если Денис пойдёт в тренеры, то Россия получит отличного специалиста. У Глушакова футбольные мозги, такое мышление есть далеко не у всех футболистов. Но это только ему решать», — приводит слова Галстяна Sport24.

В минувшем сезоне Глушаков провёл за «Пари НН» девять матчей и забил в них один гол. Действующий контракт полузащитника с нижегородским клубом рассчитан до конца текущего месяца.