Гендиректор «Пари НН» Измайлов назвал уход Глушакова обоюдным решением

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался об уходе из клуба 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова.

«Прекращение сотрудничества с Денисом Глушаковым было обоюдным решением», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в «Химках» или «Родине».

Напомним, Глушаков перешёл в «Пари НН» минувшей зимой. За команду из Нижнего Новгорода опытный футболист успел провести девять матчей и забить в них один гол. Также в карьере именитого игрока были «Локомотив», «Ахмат», «Химки» и «Спартак». В составе «красно-белых» Глушаков сумел стать чемпионом России.