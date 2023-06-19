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Гендиректор «Пари НН» Измайлов назвал уход Глушакова обоюдным решением

19 Июня 2023 • 15:24 Комментировать
Пари НН
0:2
Родина Москва
окончен

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался об уходе из клуба 36-летнего полузащитника Дениса Глушакова.

«Прекращение сотрудничества с Денисом Глушаковым было обоюдным решением», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в «Химках» или «Родине».

Напомним, Глушаков перешёл в «Пари НН» минувшей зимой. За команду из Нижнего Новгорода опытный футболист успел провести девять матчей и забить в них один гол. Также в карьере именитого игрока были «Локомотив», «Ахмат», «Химки» и «Спартак». В составе «красно-белых» Глушаков сумел стать чемпионом России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Равиль Измайлов Пари НН
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