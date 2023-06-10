Спортивный директор «Родины»: «Есть чувство неудовлетворенности от стыковых матчей»

Спортивный директор столичной «Родины» Алексей Зинин подвёл итоги стыковых матчей против «Пари НН» за право участвовать в следующем сезоне РПЛ.

«Есть чувство неудовлетворенности от стыковых матчей. А команда у нас качественная. В следующем сезоне будем ставить задачу и ее решать. А так, поедем домой с чувством досады», — заявил функционер коллектива Первой лиги в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Зимин раскритиковал частые судейские остановки во второй половине ответной игры, что, по его словам, повлияло на оба коллектива.

Напомним, что после домашнего поражения со счётом 0:3 «Родина» одержала победу со счётом 2:0 в ответной встрече, не выполнив задачу по повышению.