​Юран не уверен, что останется в «Пари НН»

Сергей Юран решил турнирную задачу – «Пари НН» остался в Премьер-лиге на следующий сезон. В стыковых матчах нижегородцы взяли верх над столичной «Родиной» (победа 3:0 на выезде, поражение 0:2 дома). Несмотря на итоговый успех, Юран не уверен, что он продолжит работу с командой.

«Не могу сказать однозначно, что продолжу здесь работать», - сказал Юран на пресс-конференции после ответного матча.

По словам тренера, многое будет зависеть от разговора с руководством клуба о необходимости усиления состава.

Чемпионат России сезона 2023/2024 стартует через шесть недель.