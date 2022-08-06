Главный тренер «Локомотива» назвал сильные стороны «Краснодара»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр в преддверии матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» поделился мнением о сопернике, отметив его сильные стороны.

«Знаем, что «Краснодар» — техничная команда, у них большой процент владения мячом. Они очень опасны в переходе из обороны в атаку. Особенно обращаем внимание на Ионова. Он хорошо разгоняет атаки», — цитирует Циннбауэра «Спорт-Экспресс».

Кроме того, немецкий специалист призвал обратить внимание на стандартные положения, а также отметил компактную оборону «Краснодара», взломать которую, по мнению Циннбауэра, очень непросто.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 6 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.