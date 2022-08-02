Журавель: «Локомотив» — это машина, которая едет на трёх колесах

Известный комментатор Тимур Журавель прокомментировал работу, которая происходит в «Локомотиве».

«Мне сложно относиться к «Локомотиву» всерьез. Какой-то разбалансированный проект — машина, которая едет на трех колесах», — заявил Журавель «Спорт-Экспрессу».

Эксперт уверен, что представители «железнодорожников» сами запутались в своей концепции, трансфер полузащитника Алексиса Бека Бека в «Ниццу» — это хорошая сделка, но всего лишь разовая, с такой работой «Локомотив» не сможет бороться за высокие места.

Напомним, Бека Бека перешел в «Ниццу» за 12 миллионов евро, еще два млн «Локомотив» получит в качестве бонусов.