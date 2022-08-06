«Краснодар» повёл в матче с «Локомотивом», Рамирес забил первый гол за 6 лет

Заключительные субботние матчи четвёртого тура Премьер-лиги получаются малорезультативными. «Ахмат» и «Зенит» играют всухую, а в схватке «Краснодара» и «Локомотива» счет был открыт только на 78-й минуте. Кристиан Рамирес плотно пробил в ближний угол ворот и переиграл голкипера. Примечательно, что для эквадорского футболиста это первый гол с 2016 года.

Добавим, что в текущем сезоне московская команда еще не побеждала и близка к тому, чтобы снова не набрать три очка.

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