КДК вынес решение по удалению Баринова в матче с «Зенитом»

В рамках третьего тура российского чемпионата «Локомотив» проиграл в гостях у «Зенита» со счётом 0:5. В концовке поединка москвичи остались вдесятером после фола последней надежды со стороны Дмитрия Баринова. КДК РФС рассмотрел эпизод и решил не накладывать дополнительную дисквалификацию на полузащитника «железнодорожников». Как следствие, Баринов пропустит один матч чемпионата России. Он не сможет помочь команде Йозефа Циннбауэра в игре против «Краснодара».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.