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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

КДК вынес решение по удалению Баринова в матче с «Зенитом»

04 Августа 2022 • 14:02 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
2.40 3.65 2.75
06.08 20:00

В рамках третьего тура российского чемпионата «Локомотив» проиграл в гостях у «Зенита» со счётом 0:5. В концовке поединка москвичи остались вдесятером после фола последней надежды со стороны Дмитрия Баринова. КДК РФС рассмотрел эпизод и решил не накладывать дополнительную дисквалификацию на полузащитника «железнодорожников». Как следствие, Баринов пропустит один матч чемпионата России. Он не сможет помочь команде Йозефа Циннбауэра в игре против «Краснодара».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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