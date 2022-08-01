Журналист Менишини — о переходе Бека Бека в «Ниццу»: «За талантливых игроков всегда приходится переплачивать»

Французский журналист Nice-Martin Венсан Менишини прокомментировал трансфер полузащитника Алексиса Бека Бека из «Локомотива» в «Ниццу».

«Насколько мне известно, в «Ницце» длительное время следили за Бека-Бека. Цена 12 миллионов евро — это дорого, но за талантливых игроков всегда приходится переплачивать», — цитирует Менишини «Чемпионат».

Журналист отметил, что в чемпионате Франции высоко оцениваются молодые игроки, особенно те, которые имеют французский паспорт, поэтому цена объяснима.

Ранее стало известно, что трансфер Бека Бека обошелся «Ницце» в 12 миллионов евро плюс 2 млн в качестве бонусов.