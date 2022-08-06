Сёмин - о работе нового тренера «Локомотива»: «Идёт деградация команды»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил недовольство работой нового тренерского штаба команды. В нынешнем сезоне пост рулевого «железнодорожников» занимает Йозеф Циннбауэр.

«Должны быть видны изменения, привнесeнные тренером. То ли футболисты стали лучше, то ли очков прибавилось. Этого не происходит, наоборот, идет деградация», - передает слова легендарного тренера «Матч ТВ».

Циннбауэр был назначен главным тренером «Локомотива» этим летом. Под руководством немецкого специалиста команда набрала два балла по итогам трех туров.

Следующий матч москвичи проведут на выезде против «Краснодара».