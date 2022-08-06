​«Краснодар» объявил состав на битву с «Локомотивом»

Главный поединок четвёртого игрового дня Российской премьер-лиги пройдёт в субботу вечером – «Краснодар» сразится с «Локомотивом». Наставник «быков» Александр Сторожук включил в стартовый состав своей команды таких исполнителей:

Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Баньяц, Манелов, Олусегун.

Битва между «Краснодаром» и «Локомотивом» стартует в восемь часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

После трёх сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» имеет в своём активе четыре зачётных балла.