Цорн: «Уверен, что Изидор не захандрит после ухода Бека Бека»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о состоявшемся разговоре с французским нападающим команды Вильсоном Изидором после ухода его соотечественника Алексиса Бека Бека.

Цорн выразил уверенность в том, что Изидор не станет хандрить после отъезда своего друга, так как игроки познакомились всего полгода назад.

«Я говорил с Изидором после завершения сделки, он сказал: «Жалко, что мой друг уехал, но я хочу достигать результата с «Локомотивом», идти своим путём. Это нормальная часть футбольной жизни, когда игроки уходят в другой клуб», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Напомним, 21-летний Бека Бека продолжит карьеру в «Ницце». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс 5 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов. За московский клуб полузащитник выступал с лета прошлого года, отметившись в общей сложности четырьмя результативными передачами в 28 проведённых матчах.