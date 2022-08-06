Мурад Мусаев: «Мне звонили из двух клубов РПЛ, но я не хочу бегать из команды в команду»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о предложениях, поступавших ему от клубов РПЛ.

Отметим, что в настоящий момент 38-летний специалист возглавляет азербайджанский «Сабах».

«Мне звонили из двух клубов, но я не хочу бегать из команды в команду. Для меня важно хорошо сделать свою работу в «Сабахе», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что Мусаев возглавлял «Краснодар» в период с 2020 по 2021 год. Под руководством российского специалиста «быки» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона 2019/2020.