​Игнатьев – в основе «Локомотива» на матч с «Краснодаром»

В главном матче четвёртого тура чемпионата России сразятся «Краснодар» и «Локомотив». Наставник московской команды Йозеф Циннбауэр решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Худяков, Живоглядов, Макеев, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Миранчук, Карпукас, Керк, Игнатьев, Изидор.

Как видим, нападающий Иван Игнатьев выйдет на поле с первых минут.

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - «Локомотив» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что в этом чемпионате «Локомотив» ещё не побеждал – две ничьи и поражение.