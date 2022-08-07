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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк ответил Цорну, который заявил, что «Локомотив» играет лучше от матча к матчу эксклюзив

07 Августа 2022 • 19:10 Комментировать
Краснодар
3:0
Локомотив Москва
окончен

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению отреагировал на слова генерального директора «Локомотива» Томаса Цорна, что команда играет лучше от матча к матчу.

«Локомотив» всё обсуждает Бека Бека, а вот момент, что в день железнодорожника… Команда играет всё хуже, хуже и хуже. Цорн сказал, что «Локо» играет лучше и лучше? Конечно, лучше! Учитывая то, что он глубоко понимает в футболе, то для него результат 0:3 – это гораздо лучше, чем 0:5… Скоро дойдут до 0:0 даже!

Слова Цорна, что они стали лучше – не опровергнуть. Не 0:5, а 0:3 – сразу видна рука Цорна», — сказал Селюк.

Напомним, в матче четвертого тура РПЛ «Локомотив» на выезде проиграл «Краснодару» со счётом 0:3. «Железнодорожники» набрали всего лишь два очка и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В пятом туре РПЛ «Локомотив» на своём поле примет «Крылья Советов». Встреча состоится 13 августа на «РЖД Арене».


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк РПЛ Томас Цорн
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