Червиченко: Я не верю, что «Ницца» заплатила такие деньги за Бека Бека

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

«На мой взгляд, трансфер Бека Бека в «Ниццу» — это какая-то пиханина. Не стоит он таких денег. Я слабо верю в сумму в 12+2 миллиона евро, тем более зная, какая ситуация в Европе с деньгами», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Эксперт заявил, что людям всегда озвучивают сумму, но никто не показывает документы, вместо 12 миллионов евро «Локомотив» мог назвать сумму и 20 млн, поэтому веры в слова «железнодорожников» нет.

Ранее стало известно, что Бека Бека официально стал игроком французской «Ниццы».