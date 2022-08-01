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Червиченко: Я не верю, что «Ницца» заплатила такие деньги за Бека Бека

01 Августа 2022 • 14:11 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
2.60 3.65 2.55
06.08 20:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

«На мой взгляд, трансфер Бека Бека в «Ниццу» — это какая-то пиханина. Не стоит он таких денег. Я слабо верю в сумму в 12+2 миллиона евро, тем более зная, какая ситуация в Европе с деньгами», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Эксперт заявил, что людям всегда озвучивают сумму, но никто не показывает документы, вместо 12 миллионов евро «Локомотив» мог назвать сумму и 20 млн, поэтому веры в слова «железнодорожников» нет.

Ранее стало известно, что Бека Бека официально стал игроком французской «Ниццы».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Андрей Червиченко Алексис Бека Бека
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