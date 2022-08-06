Широков не видит фаворита в матче «Краснодар» - «Локомотив»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков высказался в преддверии матча четвертого тура РПЛ между «быками» и «Локомотивом».

«В матче «Краснодар» — «Локомотив» нет фаворита. Равные по силам команды», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Локомотив» неплохо провел последние два матча, даже несмотря на разгромное поражение от «Зенита» (0:5), а «Краснодар» одержал победу в последней встрече, поэтому будет интересный матч.

«Краснодар» примет «Локомотив» на своем поле сегодня, 6 августа, в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.