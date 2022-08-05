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Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр перечислил футболистов, которые не смогут сыграть против «Краснодара»

05 Августа 2022 • 12:14 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
2.45 3.65 2.70
06.08 20:00

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр назвал футболистов, которые не смогут принять участие в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Сейчас о травмированных я бы не хотел говорить. С точностью могу сказать: это Рифат, Баринов, Фассон и Ненахов. Они не смогут принять участия в игре», — цитирует Циннбауэра «Спорт-Экспресс».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 6 августа на домашней арене «быков». Начало — в 20:00 по московскому времени.

После трёх туров «железнодорожники» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея своём активе два набранных очка.    

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Дмитрий Баринов Йозеф Циннбауэр Рифат Жемалетдинов Максим Ненахов Лукас Фассон
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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