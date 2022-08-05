Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр перечислил футболистов, которые не смогут сыграть против «Краснодара»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр назвал футболистов, которые не смогут принять участие в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Сейчас о травмированных я бы не хотел говорить. С точностью могу сказать: это Рифат, Баринов, Фассон и Ненахов. Они не смогут принять участия в игре», — цитирует Циннбауэра «Спорт-Экспресс».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 6 августа на домашней арене «быков». Начало — в 20:00 по московскому времени.

После трёх туров «железнодорожники» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея своём активе два набранных очка.