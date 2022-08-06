Чудо-гол Рамиреса и дубль Олусегуна: «Краснодар» разгромил «Локо», оставив его в подвале турнирной таблицы

«Краснодар» принимал «Локомотив» в рамках 4-го тура чемпионата России.

«Локомотив» в прошлом туре получил сокрушительные 0:5 от «Зенита» и перед выездом в Краснодар застыл аккурат над зоной вылета. Четырнадцатое место вряд ли можно назвать удачных стартом для Йозефа Циннбауэра. Посреди недели ещё команда ослабла – в «Ниццу» (пусть и очень выгодно) продали Алексиса Бека. «Краснодар», правда, тоже не блещет. Первая победа добыта в прошлом туре с «Уралом» при очень спорном судействе.

Опорная зона «Локомотива» пострадала не только из-за отъезда Бека. Матч в Краснодаре пропускал и Дмитрий Баринов. Зато вдруг получил место в старте Иван Игнатьев, для которого «Краснодар» должен быть серьёзным раздражителем. Но первый момент создал не форвард гостей, а новый «тащер» хозяев - Олусегун танком протащил мяч по краю и в последний момент отбросил на Баньяца. Михайло зряче (но не очень сильно) пробил в нижний угол, где и парировал мяч Худяков.

Однако после водопоя и десятка минут невнятного футбола, «Локомотив» задвигался побыстрее, явно освоился на поле и даже стал диктовать условия хозяевам. Апогеем первого тайма для москвичей стал момент Изидора, которого шикарной передачей из глубины вывели на рандеву с Сафоновым. Вильсон технично пытался перекинуть голкипера, но Матвей лицом совершил очередной суперсейв.

Голкиперы обеих команд вообще шикарно себя проявляли. Следующий сейв Сафонов совершил уже во втором тайме, когда Иван Игнатьев умудрился перепрыгнуть двух соперников и головой пробить в угол. Матвей снова спас «Краснодар». В ответочке гиперактивный Олусегун пробил с разворота метров с 12. Чётко уложил мяч под штангу, но туда же уложился и Худяков, в блестящем броске мяч остановивший. И шла эта весёлая игра к нулевой ничьей. Да не дошла, Кристиан Рамирес возразил суперголом.

Сам Рамирес подхватил мяч в центре поля, промчался метров 20 и вдруг пальнул в угол. Худяков в прыжке дотянулся, но парировал в штангу, от которой мяч и оказался в воротах – 1:0. На концовку активизировался «Локомотив», забегал, однако спасти матч по лекалам игры с «Ростовом» не удалось. Более того, в контрвыпаде Олусегун совершил классный рейд: ушёл от двоих и под давлением этих же защитников «Локо» реализовал выход один на один с Худяковым, а в компенсированное время он же оформил разгром. Убежал Олусегун на банальный вынос, подвинул защитника и расстрелял Худякова мощным ударом под перекладину – 3:0.

Проиграли «железнодорожники» на юге России и остались на безрадостном 14-м месте. А «Краснодар» выправляет турнирную ситуацию, поднимаясь к группе лидеров.