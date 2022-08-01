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Цорн рассказал, как проходили переговоры с «Ниццей» по трансферу Бека Бека

01 Августа 2022 • 13:34 Комментировать
Краснодар
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Локомотив Москва
2.60 3.65 2.55
06.08 20:00

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн раскрыл детали переговоров с «Ниццей» о переходе полузащитника Алексиса Бека Бека во французский клуб.

Цорн сообщил, сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс 5 миллионов «Локомотив» может получить в качестве бонусов и ещё 5% с будущей перепродажи игрока. По словам спортивного директора, это именно те условия, которые выдвигались «Локомотивом». «Ницца» же пыталась сбить цену. 

«Ницца» следит за Бека Бека давно. Логично, что французы пытались сбить цену, но мы ни от чего не зависели, действовали уверенно, и это помогло закрыть сделку на наших условиях», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Также Цорн рассказал, что, помимо «Ниццы», интерес к Бека Бека проявлял другой французский клуб, а также команда из немецкой Бундеслиги.

В общей сложности за «Локомотив» 21-летний Бека Бека провёл 28 матчей, отдав в них четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ницца Томас Цорн Алексис Бека Бека Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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