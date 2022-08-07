Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил провал «Локомотива» на старте сезона и фиаско в игре с «Краснодаром».

- «Локомотив» крупно проиграл «Краснодару» Вас удивил этот результат?

- Конечно, удивил. Количество пропущенных мячей просто обескуражило. Ну а то, что «Краснодар» может победить гостей, я предполагал, потому что «железнодорожники» были неубедительны в последних матчах. У них не хватает мотивации. У «Краснодара» была домашняя игра, и многочисленные болельщики должны были подстегнуть его на подвиги. Что они и сделали.

- В чем видите причины неудач команды на старте сезона, кроме недостатка мотивации? Это худшее начало чемпионата за последние 16 лет.

- Проблем много. Я думаю, что у ребят не лучшее физическое состояние. Оно далеко от идеального. Отсюда игра носит лоскутный характер, когда люди берут себе паузу, чтобы набрать кислорода для проведения новых действий. Вторые таймы они явно уступают, и мы видели большие проблемы у «Локомотива», как и в предыдущих матчах, касаемые игры в обороне. Все те футболисты, которые играют в защитной линии, уступали вчера в скорости. Если этот компонент подготовки выпадает у команды, ей сложно реализовывать тактические задачи. И как раз тактических ошибок, индивидуальных и групповых, было больше чем достаточно.

- Вы сказали о плохой физической готовности игроков. Такая плохая подготовка может быть связана с тем, что тренерский штаб плохо знает команду?

- Тут много моментов. Конечно, это сказывается. При этом, приехал один главный тренер, но до него тоже был наставник, который готовил команду. То есть, в штабе остались люди, которые раньше в ежедневном режиме занимались подготовкой футболистов до приезда нового наставника. Поэтому какое-то общее понимание должно быть. А тут как будто бы человек приехал на голое место и в процессе знакомится с футболистами и их возможностями.

- Перед матчем с «Краснодаром» у «Локомотива» было трое травмированных - Жемалетдинов, Ненахов и Фассон, дисквалифицирован Баринов, ушел Бека Бека. Все эти проблемы надо брать в расчет, если говорить о результате?

- Конечно, надо. Тренерскому штабу все надо учитывать. Формируя состав на матчи, они должны предвидеть, что будет. Конечно, Жемалетдинов – это большая потеря.

- А Бека Бека?

- А вот что за футболист Бека Бека, я не понял. Он выходил на замену, и от него политика команды не зависела. В случае с Жемалетдиновым должна была работать селекционная служба. В клубе должны были думать о том, кого поставят вместо этого игрока. Травмы и прочие потери неизбежны в футболе. В этом и заслуга тренерского штаба, который и должен иметь план действия на все случаи жизни. А в «Локомотиве» такой программы не видно. И сейчас тренерский штаб команды делают все возможное, чтобы снять общий фон напряжения.

- У «Локомотива» всего два очка в копилке. Какие пути выхода из сложной ситуации вы видите?

- Я вообще считаю, что надо вернуть Юрия Сёмина. Он знает все о команде: от дворника на стадионе до последнего болельщика. «Локомотиву» надо искать варианты в подготовке команды. Прилагать усилия в тренировочном процессе, чтобы убрать все негативное, с чем столкнулась команда: физическое состояние, скоростно-силовая выносливость, тактические построения игры команды. Работы непочатый край. Это их задача – определить, что надо сделать. А я пригласил бы Сёмина, и вернул Лоськова, Пашинина, Хапова, которые досконально знают о проблемах. И не только в главной команде, но и в дубле и юношеских командах.

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- Вы говорите про возвращение Сёмина, но после четырех туров не слишком ли рано делать такие перестановки?

- Я говорю скорее о перспективе. Конечно, если брать за основу любую команду, то какие могут быть повышенные требования к тренерскому штабу после четырех туров? Никаких. Мы уже довольно долго говорим о возвращении Сёмина, но результатов как не было, так и нет. И никаких действий тоже нет. Никто их не предпринимает. Только усиливают работу, которая ни на что не влияет. Привозят людей из-за границы, чтобы они подбирали для нас игроков, которых мы не можем взять из-за границы. А сейчас нужны люди, которые хорошо знают наш футбол. Потому что ситуация так диктует. Поэтому спортивным директором «Локомотива» должен быть только россиянин, который знает всех и вся, знает, что происходит в клубе. А кто такой Цорн? Как он может понимать, что делается в нашем футболе? Он живет не в наших рядах.

- Вы ждете от «Локомотива» какого-то прорыва в игре в ближайшее время?

- Нет. Пока не жду. У команды много проблем. Они были и до сегодняшнего дня, потому что упущения у клуба были и раньше, когда были рангники. А потом вообще народ начал уезжать. Но в клуб все равно зачем-то берут иностранных футболистов.

Елена Григорьевская