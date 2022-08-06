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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший президент «Локомотива» пессимистично настроен по поводу перспектив клуба

06 Августа 2022 • 23:07 Комментировать
Краснодар
3:0
Локомотив Москва
окончен

Четвертый тур российской Премьер-лиги вновь принес разочарование поклонникам московского «Локомотива» - последний чемпион России до эры «Зенита» вновь проиграл с крупным счетом, на этот раз «Краснодару». Николай Наумов, бывший президент московского клуба, не видит скорого выхода из кризиса.

- Предполагал, что «Локомотив» проиграет. Мои опасения сбылись. «Локомотив» не готов к сезону функционально и психологически. Ничего хорошего в этом году для «Локомотива» не будет, нужно ждать зимний паузы и делать координатные перемены, - цитирует экс-президента «Спорт-экспресс».

В пятом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» примет дома самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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окончен ЦСКА Москва 4:1 Факел
окончен Краснодар 3:0 Локомотив Москва 2.45 3.70 2.75
окончен Ахмат 0:0 Зенит 5.50 4.30 1.58
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