Бывший президент «Локомотива» пессимистично настроен по поводу перспектив клуба

Четвертый тур российской Премьер-лиги вновь принес разочарование поклонникам московского «Локомотива» - последний чемпион России до эры «Зенита» вновь проиграл с крупным счетом, на этот раз «Краснодару». Николай Наумов, бывший президент московского клуба, не видит скорого выхода из кризиса.

- Предполагал, что «Локомотив» проиграет. Мои опасения сбылись. «Локомотив» не готов к сезону функционально и психологически. Ничего хорошего в этом году для «Локомотива» не будет, нужно ждать зимний паузы и делать координатные перемены, - цитирует экс-президента «Спорт-экспресс».

В пятом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» примет дома самарские «Крылья Советов».