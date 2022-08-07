«Катастрофа, ужасный старт»: в «Локомотиве» оценили результаты команды

Спортдир столичного «Локомотива» Томас Цорн поделился мнением о неудачном старте «железнодорожников» в новом сезоне российской Премьер-лиги. В последнем матче москвичи на выезде крупно проиграли «Краснодару» со счетом 0:3.

«Это катастрофа, ужасный старт. Будем анализировать ситуацию. Хотим как можно скорее все исправить», - передает слова функционера «РБ Спорт».

«Локомотив» сыграл в чемпионате России четыре поединка, в которых набрал всего два балла. В этих матчах столичная команда пропустила 11 мячей при трех забитых. «Железнодорожники» занимают лишь 14-е место в турнирной таблице.

В пятом туре москвичи на «РЖД Арене» примут «Крылья Советов».