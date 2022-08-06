Представитель защитника «Фламенго» Лео Перейры прокомментировал ход переговоров с «Краснодаром».

«Согласовали контракт? Это ложь. В данный момент ничего нет. «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара», — приводит слова представителя Перейры «РБ Спорт».

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что бразильцев не устраивает предложение «Краснодара», потому что во «Фламенго» видят большую перспективу в Перейре. Отпустить игрока их может заставить только щедрое предложение от краснодарского клуба.

Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Перейры составляет три с половиной миллиона евро.